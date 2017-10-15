غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة لدى 4 شركات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، لدى 4 شركات بالقطاع الخاص، هي: “شركة أسواق التميمي- شركة هامات العقارية- خبرة السداد لتحصيل ومعالجة الديون المتعثرة- مصنع صافية لمياه الشرب المعبأة”.

وأضافت أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة وشهادة الكفاءة المتوسطة، باسم “محاسب زبائن، ومصفف خضار، وحارس أمن، ومحاسب مالي، وسكرتير، ودعم فني، وموف استقبال، ومحصل، ومحصل ديون عبر الهاتف، ومندوب مبيعات، ومندوب تسويق”.

وأوضحت الغرفة، أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر مركز التوظيف بالغرفة التجارية بالعاصمة الرياض، وذلك ابتداءً من يوم غد الاثنين الموافق 16 أكتوبر 2017م، ولمدة 4 أيام، عند الساعة العاشرة صباحًا.

وللاستفسارات يرجى الاتصال على هاتف رقم: (920004565).

ولتقديم طلب التوظيف، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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