غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة للسعوديين بالقطاع الخاص

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض- عبر موقعها الإلكتروني- توفر وظائف شاغرة بالقطاع الخاص، وترغب في شغلها بالكفاءات المؤهلة من السعوديين، وذلك عبر مركز التدريب والتوظيف بغرفة الرياض، وستجري المقابلات الخاصة بهذه الوظائف في الفترة من 10 إلى 11 أكتوبر الحالي بمقر الغرفة.

وسيتم في يوم الثلاثاء 10 أكتوبر إجراء المقابلات الشخصية لشغل وظائف في شركه عوض سعد بن ظفرة للمقاولات تحت مسمى (مهندس كهربائي، هندسة اتصالات، محاسب)، وهي مخصصة لحملة البكالوريوس في نفس التخصص، كما يشترط أن يكون المتقدم لديه خبرة (5) سنوات في نفس المجال، كما تتوفر لدى الشركة وظيفة سائق نقل ثقيل، ويشترط أن يكون المتقدم لشغلها حاصلا على الشهادة الثانوية أو المتوسطة ولديه رخصة نقل ثقيل، وستكون المقابلات لشغل هذه الوظائف بمقر الغرفة العاشرة صباحاً.

أما في يوم الأربعاء 11 أكتوبر فستجرى المقابلات الشخصية للحاصلين على البكالوريوس في مجالات (إدارة أعمال، التسويق، ودبلوم تسويق، دبلوم كهرباء، والثانوية العامة)، لشغل وظائف لدى شركة التجارة العمومية تحت مسمى (مساعد مدير مستودع، مشرف مستودع، فني كهرباء، مشرف مبيعات فان، مشرف مبيعات، مندوب كبار عملاء، مندوب مبيعات جملة، منسق مبيعات، حارس أمن)، وستكون المقابلات بمقر الغرفة العاشرة صباحاً .







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