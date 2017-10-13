غضب بعد رسوم دخول دورات المياه في جدة

المواطن - وليد الفهمي - جدة

بدأت أمانة محافظة جدة في تطبيق رسوم على الفرد الواحد تتراوح من ريالين وحتى 7 ريالات لعدد من المنتزهات ودورات المياه، بهدف تقديم خدمات متميزة لزوار تلك المرافق من المواطنين والمقيمين- حسب قولها.

وتباينت آراء عدد من أهالي سكان جدة بين متقبل لتلك الخطوة التي لم يعتادوا عليها من قبل ورافضين لها من الأساس، مؤكدين أن تلك المرافق وُضعت لخدمة الأهالي دون رسوم.

من جهة أخرى أكد المتحدث باسم أمانة جدة، المهندس غسان الزهراني، لـ”المواطن“، أنه تم طرح دورات المياه في عدد من المماشي بجدة للتشغيل والصيانة من خلال القطاع الخاص؛ وذلك بهدف الحفاظ على نظافة دورات المياه لخدمة رواد هذه الأماكن بشكل ملائم، واستمرار صيانتها على مدار الساعة وحمايتها من العبث.

وأشار الزهراني إلى أنه جاء ذلك من خلال حرص الأمانة على تقديم خدمات أفضل لمرتادي المرافق العامة كالمماشي والحدائق، وبعد رصد عدد من الملاحظات على دورات المياه ومنها سوء النظافة والعبث بها وتكسيرها من قبل ضعاف النفوس، مبينًا أنه تم تطبيق ذلك منذ العام الماضي ١٤٣٨ه‍ في ثلاثة مماشٍ وخمس حدائق.

وأكد الزهراني أنه في حال وجدت أي مخالفة أثناء زيارة الأهالي أو غيرهم من المواطنين والمقيمين لتلك المرافق، كسوء نظافة دورات المياه، أو إهمال أعمال الصيانة ونحو ذلك، فإن الأمانة ستطبق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في بنود العقد المتفق عليه بينها وبين المستثمر.

ودعا الزهراني الجميع إلى ضرورة المحافظة على المرافق والإبلاغ عن أي ملاحظات على الرقم ٩٤٠ أو عبر تطبيق الهواتف الذكية.







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