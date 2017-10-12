غضب واسع ضد تهديد تنظيم الحمدين لـ”آل الشيخ”.. ومغردون:  إفلاس سياسي وأسلوب عصابات

المواطن _ محمد عبد الواحد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالغضب والاستنكار ضد تهديد أحد عناصر تنظيم الحمدين الإرهابي للشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ بالإيذاء، على خلفية وقوفه بجانب وطنه ، ضد تآمر التنظيم على أمنها واستقرارها.

ودشن مغردون على موقع تويتر وسم “#قطر تهدد عبد اللطيف آل الشيخ”، منددين بممارسات تنظيم الحمدين وانتقاله لأساليب العصابات الدولية، فقالت الكاتبة نورة شنار: “وظهرت أنياب هذا النظام الذي يحكم قطر التهديد والقتل أسلحة الحمدين التي تحارب فيها المعتدلين والقطريين المسالمين”.

وربط مشعل الخالدي بين تهديد “آل الشيخ” واغتيال النائب العام المصري بتمويل من تنظيم الحمدين، قائلاً: “‏اغتيال النائب العام في مصر ومحاولة إغتيال الشيخ عبداللطيف كلها تشير بأصابع الاتهام لـ #تنظيم_الحمدين الإرهابي!”.

وأكد المغرد “سعيد” أن تنظيم الحمدين بات يمارس نظام العصابات، قائلاً: “‏#قطر_تهدد_عبداللطيف_آل_الشيخ وهذا التحول من تهديد الدول إلى تهديد الأشخاص إعلان للإفلاس السياسي والتحول من نظام دولة إلى نظام عصابات”.

وقال المغرد “السهيان”: “نظام #دولة_قطرائيل الارهابي لا يتوقف عن بث الأكاذيب علينا ودعم الإرهاب والفوضى والفتن ثم يعتقد أننا سنتوقف عن فضح حقيقته وإرهابه!”.

وأضاف مبارك آل راكان: “توقع منهم أي شيء، من باع دينه وعروبته للإسرائيلي عزمي فهو لما سواها أبيع، أتوقع يا معالي الشيخ أن يفبركوا عليك أكاذيب وهذا ديدنهم وإعلامهم”.

يذكر أن الدكتور “آل الشيخ” قد كشف عن تلقيه تهديدات من إرهابي قطري يدعى جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني، قائلاً عبر صفحته بموقع تويتر : ‏”هذا تهديد أحد أذرعة الحمدين لي حيث قلت الحقيقة التي يقرون بها ولأني دافعت عن بلادي قيادة ومواطناً وأرضاً،وهذا تمادياً في الحمق والغدر والتطرف”.

وهدد “آل ثاني” الدكتور عبداللطيف الشيخ قائلاً: “أنت ما رديت حتى التحية وأنا أعلم أنك أقل من إنك ترد بعد ما كشفت إنت عن معدنك قُل ما شئت لكن لا تُشر إلى قطر وأهلها من قريب أو بعيد وإلا لا تلومن إلا نفسك”.

وأضاف: “حذرتك لما سبق بيننا من ود وأخوة وأنذرتك عندما بلغ السيل الزبى”.







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