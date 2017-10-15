غوتيريس.. عروس الماريونت الإيرانية العابثة بأمن العالم

المواطن - عبدالرحمن دياب

تارة يتهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن زورًا بتجاوزات، وتارة أخرى يطالب بالحفاظ على اتفاق إيران النووي، على الرغم من خروقاتها المستمرة، وكأنه ينفذ أجندة طهران في العالم، ويمارس دوره كعروس ماريونت.

ولم يخجل غوتيريس من المجاهرة بوقوفه مع إيران ودعمه لإرهابها العالمي، على الرغم من أن رئيس أميركا دونالد ترامب، أعلنها صراحةً وأكد أن للحرس الثوري دورًا إرهابيًّا في المنطقة العربية بل والعالم أجمع.

ودور غوتيريس غير المفهوم عالميًّا يطرح علامات استفهام عديدة، خاصةً في القضية اليمنية، ليظهر عدة مرات مستفزًّا الدول العربية، وخاصةً التحالف العربي بقيادة المملكة.

وأصبح لإيران يدان، الأولى قطر وهي المسؤولة عن بث الفرقة بين الدول العربية والمنطقة، وتسليح الإرهابيين، والأخرى غوتيريس نفسه وهي الأخطر؛ لأنه يلعب على وتر العالمية ويسعى أيضًا إلى تأجيج الفتن وإشعال الصراعات في العالم لحساسية منصبه.







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