غوغل يتلقى صفعة من مايكروسوفت وأمازون

المواطن - وكالات

أطلقت شركتا أمازون ومايكروسوفت برنامجًا مجانيا جديدا للمطورين باسم Gluon يسهل بناء أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تحد واضح لشركة غوغل.

وسيكون البرنامج متاحا لجميع المطورين الساعين إلى بناء التطبيقات.

لكن هناك سبب أكثر أهمية دفع الشركتين إلى التعاون وإطلاق البرنامج وهو تحدي غوغل في أحد الميادين التي تهيمن عليها.

والمعروف أن التعليم الآلي والذكاء الاصطناعي من الأمور الكبيرة التي ستهيمن على الحوسبة السحابية في المستقبل، ومن المرجح أن تخسر الشركتان أرباحهما في مجال الحوسبة السحابية.

ولدى غوغل أداة اسمها TensorFlow وهي أيضا مجانية، وتحظى بشعبية كبيرة وتسعى لمساعدة وتطوير تطبيقات التعلم الآلي.

وتراهن غوغل في المرحلة المقبلة على استراتيجيتها في الحوسبة السحابية على الذكاء الاصطناعي، التي تعتقد أنها ستساعدها في هزيمة منافسيها الآخرين.

يذكر أن الحوسبة السحابية هي سلسلة واسعة من الخدمات الرقمية وتلك الخاصة بالإنترنت مثل تخزين البيانات والبريد الإلكتروني وأنظمة التشغيل وغيرها.







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