غياب الطلاب يطيح بقائد مدرسة أهلية من منصبه بالرياض

المواطن - سعيد آل هطلاء - الرياض

أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع قرارًا بإنهاء تكليف قائد مدرسة ثانوية أهلية شرق الرياض وذلك بسبب ملاحظة كثرة غياب طلاب مدرسته.

وتم إنهاء تكليفه كقائد مدرسة وتحويله إلى عمله الأساسي ( معلم ) وتم توجيهه لإدارة شؤون المعلمين بالإدارة لعمل إخلاء طرف، ونقله للمدرسة الموجه إليها، كما تم توجيه إنذار رسمي للمدرسة الثانوية بناء على توصيات اللجنة.

يأتي ذلك ضمن ما تتبناه وزارة التعليم من إجراءات لضبط العملية التعليمية وبناء على توجيه وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى.







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