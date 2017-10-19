فاتورة مياه بـ٥٠ ألف ريال لشقة سكنية شبه مهجورة تصعق صاحبها

المواطن ـ وليد الفهمي ـ الرياض:

كشف المواطن فلاح المطيري، عن تفاصيل ما حدث له، جراء استلامه فاتورة مياه تجاوزت قيمتها الـ ٥٠ ألف ريال.

وأوضح المطيري، في اتصال هاتفي مع “المواطن” أنه يمتلك شقة سكنية لا يتردد عليها بشكل كبير، مشيرًا إلى أنَّه “فوجئت قبل أسابيع عدة، بصدور فاتورة مياه بمبلغ ٥١٨٦٠ ريالاً”.

وبيّن المطيري أنّه “صعقت من هذا المبلغ، الذي لا أعلم كيف رصد، وكيف تم إدراجه في الفاتورة”.

من جانبها، بادرت جمعية حماية المستهلك، بدعوة جميع من يعرف المواطن المتضرر، إلى التواصل معها مباشرة عبر الرقم:٨٠٠١١٦٠٠٨٧.







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