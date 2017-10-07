فاردي يحتفل مع زوجته بتأهل المنتخب الإنجليزي إلى المونديال

المواطن ـ وكالات

لا يتواجد جيمي فاردي، هداف ليستر سيتي، في صفوف منتخب إنجلترا بسبب الإصابة؛ وبالتالي لم يشارك في لقاء سلوفينيا، ولن يتواجد أمام ليتوانيا في تصفيات كأس العالم “روسيا 2018”.

لكن فاردي لم يفوت فرصة الاحتفال بالوصول إلى المونديال بعد الفوز بهدف نظيف أمام سلوفينيا، واستغل إجازته لقضاء رحلة بحرية برفقة زوجته ريبيكا.

نشرت زوجة فادري صورة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وهي برفقة فاردي على متن قارب خاص وسط البحر.

وبعد نهاية الارتباطات الدولية، سوف يعود إلى تدريب ليستر سيتي استعدادًا لمواجهة وست بروميت في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.







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