فان جال مُرشح لتدريب بايرن ميونخ بعد رحيل أنشيلوتي

المواطن ـ وكالات

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن لويس فان جال المدير الفني الهولندي بات أحد المرشحين لتدريب بايرن ميونيخ الألماني بعد رحيل كارلو أنشيلوتي.

وكان النادي البافاري قد أعلن عن إقالة المدرب الإيطالي المخضرم عقب الخسارة القاسية بثلاثية على يد باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري الأبطال.

وكان صاحب الـ 66 عاماً قد أقيل من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ أكثر من سنة، ومنذ ذلك الحين، لم يُدرب أي فريق آخر.

جدير بالذكر أن توماس توخيل المدير الفني السابق لبوروسيا دورتموند هو المرشح الأبرز حتى الآن لخلافة أنشيلوتي على رأس العارضة الفنية للبايرن.







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