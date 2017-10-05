فتح باب القبول والتسجيل على وظائف المديرية العامة للسجون

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت المديرية العامة للسجون بوزارة الداخلية/ شعبة إجراءات القبول عن فتح باب القبول والتسجيل لرتبة (جندي) للرجال لحملة (شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها)، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم (سعودي) الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده في وظيفة حكومية خارج المملكة.

– أن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– ألا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد على (30) عاماً.

– اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية النهائية.

– اجتياز الفحص الطبي الذي يتم إجراؤه بمستشفى قوى الأمن بالرياض.

– ألا يقل طول المتقدم عن (168سم)، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– ألا يكون موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له العمل على نظام الخدمة العسكرية.

– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

وبينت المديرية، أنه عند اختلاف المعلومات المدخلة في الموقع عن البيانات عند الحضور سوف يتم استبعاد المتقدم.

وعلى الراغبين في الالتحاق بالوظيفة التسجيل عبر بوابة أبشر للتوظيف عن طريق الرابط الإلكتروني: (هنا)، وذلك اعتبارًا من يوم (الاثنين الموافق 1439/1/26)هـ الساعة العاشرة صباحاً وسيستمر حتى يوم (الخميس الموافق 1439/1/29)هـ الساعة العاشرة صباحاً.







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