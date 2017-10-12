فتح وحماس تعلنان التوصل إلى اتفاق جديد

المواطن - وكالات

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أنه “تم التوصل، فجر اليوم الخميس، إلى اتفاق بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية”.

وأشار إلى أنه سيُعقد مؤتمر صحفي في الساعة الـ 12 ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، للإعلان عن تفاصيل هذا الاتفاق، وسيُبث المؤتمر عبر التلفزيون المصري.

ومن جهته أعلن القيادي في حركة فتح زكريا الأغا أن “الرئيس عباس سيزور قطاع غزة قريباً؛ حيث سيتم إلغاء العقوبات التي فُرضت خلال الشهور الماضية”.

وفي هذا الصدد أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود أن “الحكومة على أعلى درجات الاستعداد لاستلام مهامها في غزة، والساعات المقبلة ستشهد تنفيذاً للاتفاق”.

وفيما يتعلق بالاتفاق، أوضح نقيب الموظفين في القطاع العام يعقوب الغندور أنه “تم الاتفاق في القاهرة على استكمال دمج جميع موظفي غزة بالسلطة خلال أربعة أشهر، وسيتم صرف دفعات مالية”.

كما أشار القيادي في حركة حماس حسن يوسف إلى أن “اتفاق المصالحة سيُطبق على الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد تمت مناقشة ملفاتهما معاً خلال الجلسات في القاهرة”.







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