فرنسا تفوز بصعوبة على بلغاريا.. وهولندا تنتصر على روسيا البيضاء

المواطن ـ وكالات

حقق المنتخب الفرنسي فوزاً بشق الأنفس على نظيره البلغاري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب “فاسيل ستاديوم” ضمن إطار الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018.

واستعادة فرنسا صدارة المجموعة الأولى من السويد (19 نقطة) بعد أن رفعت رصيدها إلى 20 نقط، وما زالت بحاجة للفوز في مباراتها القادمة ضد روسيا البيضاء لتتأهل بشكل مباشر إلى المونديال.

وسجل هدف فرنسا الوحيد بليس ماتويدي نجم يوفنتوس بعد مرور 3 دقائق فقط على بداية المباراة التي شهدت خروج نجولو كانتي نجم تشيلسي مصاباً.

وعلى الجانب الآخر، حققت هولندا انتصاراً بدون قيمة على روسيا البيضاء بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وافتتح ديفير بروبر باب التسجيل للطواحين عند الدقيقة 24، ثم تمكنت روسيا من معادلة النتيجة عند الدقيقة 55، لكن آريين روبن آحرز الهدف الثاني لمنتخب بلاده من علامة الجزاء في الدقيقة 84، قبيل أن يسجل ممفيس ديباي الهدف الثالث في الدقيقة الأخير من عمر المباراة.

ورغم تحقيق الفوز، لن تتمكن هولندا من التأهل إلى كأس العالم ولا حتى إلى الملحق، فهي بحاجة الآن للفوز على السويد في المباراة القادمة بفارق 13 هدف.







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