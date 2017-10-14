فرنسا.. خطأ استخباراتي ساذج يدمر تحقيقات خطيرة برسالة هاتف!

المواطن - وكالات

أرسل أحد عملاء الاستخبارات الفرنسية رسالةً نصية عبر الهاتف بالخطأ إلى أحد المتشددين يحذره خلالها من خضوعه للمراقبة.

وبحسب صحيفة “التليغراف” البريطانية، تسببت هذه الرسالة النصية في انهيار ملف التحقيقات والتحريات، التي كانت تُجرى بشأن “واعظ إسلامي”، يعيش في العاصمة الفرنسية باريس، دون الكشف عن اسمه.

وأكدت مصادر في وزارة الداخلية الفرنسية أن عميل المخابرات كان بصدد إرسال الرسالة النصية إلى أحد زملائه، ليطلعه على معلومات بشأن ملاحقة المتشددين وعن سير التحقيق، إلا أنه وقع في خطأ ساذج وأرسلها لمن تتم ملاحقته.

والغريب أن المتشدد بادر بالاتصال بعميل المخابرات بعد دقائق من استقبال الرسالة النصية؛ مما جعل الأخير يدرك “حجم الكارثة” التي ارتكبها.

وتسببت الحادثة في غضب جهازي المخابرات المركزية الإقليمية ومديرية الأمن الداخلي الفرنسي، كونها أفشت معلومات غاية في السرية بطرقة ساذجة.







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