فهد العتيبي يكشف حقيقة التعاقد مع mbc pro sports

المواطن ـ محمد سلام

رد المعلق السعودي الكبير فهد العتيبي، على التقارير الإعلامية التي خرجت في الساعات الماضية وأكدت انضمامه إلى معلقي الدوري السعودي، بعد تعاقده مع قنوات mbc pro sports.

وقال فهد العتيبي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “أسئلة كثيرة تصلني حول مستقبلي في التعليق والوجهة القادمة، أحب أن أؤكد للجميع أنه إذا تم انتقالي إلى أي قناة سوف أعلن ذلك هنا فقط”.

وكانت الجماهير الرياضية السعودية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت أنباء قوية حول تعاقد فهد العتيبي مع قنوات mbc pro sports، وأعربت عن سعادتها الغامرة بانضمام فهد العتيبي إلى معلقي الدوري السعودي، قبل أن يقوم العتيبي بعدم تأكيد هذه الأنباء.

ويتواجد حاليًّا في قنوات mbc pro sports نخبة من أفضل المعلقين بالوطن العربي، حيث تضم فارس عوض وعيسى الحربين وبلال علام وجعفر الصليح وحماد العنزي.







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