فهد بن خالد يقود حملة ربط نجوم الأهلي

المواطن - علي الحمداوي

تشهد الساعات المقبلة فتح خط المفاوضات بين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الأمير فهد بن خالد، وعدد من اللاعبين في الفريق الأول لكرة القدم، لتجديد عقودهم الاحترافية قبل الدخول في الفترة الحرة.

ويعتبر الثنائي معتز هوساوي ومحمد آل فتيل، أبرز اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء، والدخول في الفترة الحرة التي تتيح لهم التوقيع لأي فريق دون الرجوع لإدارة الأهلي.

وينتهي عقد اللاعبين معتز هوساوي ومحمد آل فتيل بنهاية العام المقبل 2018، ويسعى الأمير فهد بن خالد رئيس الأهلي لتجديد عقود اللاعبين من أجل فرض الاستقرار داخل الراقي للمنافسة على البطولات خلال الموسم الجاري.

ويقود الأمير فهد بن خالد حملة تجديد عقود العناصر الأساسية بالفريق الأول، ونجح في تجديد عقد الظهير الأيسر الدولي منصور الحربي لمدة 4 مواسم مقبلة، ليظل أهلاويًا حتى 2021.

وشدد رئيس الأهلي في أكثر من مناسبة على عدم تفريط القلعة الخضراء في أي لاعب من القوام الأساسي بالفريق الأول خلال الفترة المقبلة، وخاصة أن الفريق خرج الموسم الماضي دون أي بطولة محلية، بجانب توديع البطولة الآسيوية 2017 من الدور ربع النهائي.







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