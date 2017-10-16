فوربس: ترامب سيرغم قطر على الاستجابة لمطالب الدول الأربع

المواطن - وكالات

توقعت مجلة “فوربس”، في تقرير نشرته اليوم، أن تجبر الولايات المتحدة الأمريكية قطر على الرضوخ لمطالب الدول الأربع بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استراتيجيته الجديدة إزاء حليفتها إيران، التي أطلقت جيوشاً إلكترونية للرد على إطلاق ترامب “الخليج العربي” على ما تسميه طهران كذباً “الخليج الفارسي”.

إيران بدأت تستعد لسلسلة من الإجراءات القاسية من أمريكا، بعدما خوّل ترامب وزارةَ الخزانة فرض عقوبات على قادة الحرس الثوري، والجهات الأجنبية التي تتعامل معه.

وتمثل استراتيجية ترامب ضربةً قاسية للدوحة التي اعتقدت قدرتها على دفع واشنطن لرعاية إيران.

وأكدت “فوربس” أن ترامب سيصر على أن تقدم الدوحة ضمانات لوقف دعمها للإرهاب والبرنامج النووي الإيراني، وفي مقدمة هذا سيجبر قطر على الرضوخ لمطالب الدول الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :