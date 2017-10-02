فورد تحقق حلم مواطنة ستينية بامتلاك سيارة موستانج

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

لا يزال قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بشأن السماح للمرأة بقيادة السيارات، يشغل الرأي العام العالمي، ليس فقط من خلال التقارير الإعلامية وآراء الخبراء والمحللين، ولكن امتد تأثيره ليشمل الحملات التسويقية للشركات المنتجة للسيارات بشكل عام، والتي تستعد بقوة لاستهداف السيدات في المجتمع السعودي بشكل رئيسي.

سحر ناصف هي إحدى السيدات التي نادت منذ فترة طويلة بالسماح بقيادة المرأة ، خرجت لتؤكد خلال تصريحات لإذاعة “BBC” البريطانية، “أنها سعيدة جدًا بالقرار، وأن الجميع في حالة سعادة غامرة”، مشيرة إلى مدى حماستها للسماح للسعوديات بقيادة السيارات”

وخلال حديثها، أكدت سحر ناصف البالغة من العمر 63 عامًا، أنها الآن تستطيع تحقيق حلمها السابق بشراء سيارة “فورد موستانج” الشهيرة، وهو الأمر الذي ظل يراودها على مدار سنوات طويلة.



وعلى الفور تفاعلت شركة “فورد” الأميركية مع الأمر، وأعلنت عزمها منح السيارة هدية لسحر ، حيث أعلنت عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “نحن سعداء أن نمنحك حلمك”، وفي تغريدة أخرى قالت “سيارتك الموستانج في انتظارك”.



يذكر أن قرار الملك سلمان لاقى إشادة واسعة على المستوى العالمي، خاصة وأنه يمثل خطوة كبيرة في سبيل تطوير المجتمع السعودي، وهو الأمر الذي ينظر له بعين الأهمية ضمن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الشاملة لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي للبلاد.

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