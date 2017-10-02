فوزي الباشا يستقيل من رئاسة الخليج ويقترب من خلافة المسحل

المواطن ـ محمد سلام

أعلن رئيس نادي الخليج، فوزي الباشا، استقالته من منصبه قبل قليل، مقدما شكره لكافة اللاعبين والعاملين والرياضيين الذين دعموه خلال الفترة الماضية؟

وقال فوزي الباشا في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “ممتن لنادي الخليج بلاعبيه والعاملين والجماهير وكل رياضيين الوطن بكافة الوانهم على ما بذلوه من دعم ومسانده لشخصي واتمنى لمن سيخلفني التوفيق”.

هذا وكشفت المصادر أن فوزي الباشا مرشح لرئاسة رابطة دوري المحترفين، وخلافة ياسر المسحل، والذي تقدم منذ ساعات باستقالته من منصب رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي، وقرر البقاء في منصب نائب رئيس اتحاد كرة القدم السعودي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :