فيدرر يؤكد تفوقه أمام نادال ويحصد لقب شنغهاي لكرة المضرب

المواطن - وكالات

توج النجم السويسري روجيه فيدرر، ببطولة شنغهاي الصينية لكرة المضرب، على حساب الإسباني رافائيل نادال، بعدما فاز بالمباراة النهائية.

وفاز روجيه فيدرر المصنف الثاني عالمياً على المصنف الأول الإسباني رافايل نادال بنتيجة 6-4 و6-3 اليوم الأحد، ليحقق لقب دورة شنغهاي الصينية لكرة المضرب.

وبذلك يحقق فيدرر فوزه الرابع على نادال هذه السنة في أربع مواجهات، وينهي سلسلة من 16 انتصاراً متتالياً للأسطورة الإسبانية.

وحقق السويسري روجيه فيدرر اللقب الـ 94 في مسيرته في دورات كرة المضرب، والسادس له هذا الموسم.







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