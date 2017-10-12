فيديو مثير للجدل.. حاول تصوير سيدة تقود سيارتها بالرياض فشتمته

المواطن - الرياض

في موقف أثار حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أصر شخص على تصوير سيدة كانت تقود سيارة برفقة نساء أخريات في منطقة الرياض، ولكن سبته النساء بسبب موقفه هذا.

وبين مقطع فيديو متداول امرأة كانت تقود سيارة عائلية وبرفقتها نساء أخريات، ولكن فجأة اقترب شخص من السيارة ليحاول تصوير المرأة وهي تقود السيارة، ولكنها أغلقت الزجاج في وجهه.

ولكن زاد الشخص في موقفه العنيد وأصر على تصوير السيدة فما كان من المرأة ومن معها إلا توجيه السباب له.

وتعجب البعض من موقف الشاب العجيب الذي أصر على تصوير السيدة، مطالبين بتطبيق قانون التحرش عليه؛ لأنه حاول التعدي على الخصوصية.

وفي المقابل، رفض البعض الآخر موقف المرأة التي وجهت السباب إلى الرجل، موضحين أنه كان من الأفضل تركه دون أن تخرج عن التقاليد والعادات السعودية.







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