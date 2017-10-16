فيديو مروع.. سجناء يقتلون زميلهم ويخفون الجثة في الحمام

فيديو مروع.. سجناء يقتلون زميلهم ويخفون الجثة في الحمام

2017/10/16
الساعة 8:01 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, تيوب المواطن
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المواطن - وكالات

استطاع مجموعة من السجناء البريطانيين قتل زميلهم في السجن وإخفاء جثته في دورة المياه دون أن يلاحظ حراس السجن.

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