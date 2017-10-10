فيديو يحبس الأنفاس.. صيني يصوب السكاكين على جسد زوجته

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

يطالعنا العديد من أصحاب القدرات الخارقة بمواهب مختلفة يوميًا، فالسحر الذي كان في الماضي هو أداة الإبهار الأولى والرئيسية للعالم، ترك عرشه الآن للقدرات الخارقة والتدريب الشاق، والذي يصل بصاحبه للتمتع بمواصفات لا يمكن مضاهتها بسهولة.

بتلك القاعدة الذهبية استطاع مغامر صيني أن يبهر الجمهور في عرض خاص برفقة زوجته، حيث تمكن من أن يصوب العشرات من الفؤوس والأدوات الحادة ناحيتها دون أن تحيد إحداها وتعرض للإذاء، وهو الأمر الذي أثار حالة من الخوف والاندهاش ممتزجين، لا سيما وأن في بعض الأوقات كانت الزوجة تتحرك بواسطة عجلة سريعة للغاية، الأمر الذي مثل صعوبات بالغة للمصوب.

وتضمن العرض الذي أبهر المغامر الصيني به الجمهور في إحدى حلقات البرامج التلفزيونية هناك، استعراض للتمكن بتغطية زوجته بستار أبيض كامل، من ثم يبدأ في تصويب السكاكين والفؤوس إلى اللوحة التي تخلفها بتمكن كبير، كاد أن يفقد الجمهور عقله.

Wife dodging flying axes from husband made everyone's jaw drop in the studio. Don't try this at home! #BestofCCTV تم نشره بواسطة ‏‎CCTV‎‏ في 5 سبتمبر، 2017







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