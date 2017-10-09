فيرموير جديد لأجهزة الريسيفر من بايونير وأونكيو

المواطن - وكالات

أعلنت شركتا بايونير وأونكيو عن إطلاق إصدار جديد من البرامج الثابتة “الفيرموير” لأجهزة الريسيفر AV موديل 2016 لدعم معيار Dolby Vision من أجل تشغيل محتويات الفيديو المزودة بتقنية المدى الديناميكي العالي HDR.

وبالنسبة للموديلات الجديدة، التي تم طرحها خلال عام 2017، فإنها تتوافق في أغلب الأحيان مع معيار Dolby Vision، ويمكنها عرض إشارات HDR المعنية على أجهزة التلفاز.

وأعلنت شركة بايونير عن إطلاق تحديث الفيرموير لأجهزة الريسيفر SC-LX901 و SC-LX801 و SC-LX701 و SC-LX501 و SC-LX1131 و VSX-831.

وبالنسبة لشركة أونكيو، فإنه سيتم إطلاق التحديث الجديد لأجهزة الريسيفر PR-Z5100 و TX-RZ3100 و TX-RZ1100 و TX-RZ810 و TX-RZ710 و TX-RZ610 و TX-NR757 و TX-NR656 و TX-NR555.







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