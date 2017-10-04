فيرناندينيو: مانشستر سيتي يستطيع شراء ميسي ورونالدو.. ولكن !

فيرناندينيو: مانشستر سيتي يستطيع شراء ميسي ورونالدو.. ولكن !

2017/10/04
الساعة 11:28 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن ـ وكالات

 

أكد اللاعب البرازيلي فيرناندينيو ، نجم خط وسط مانشستر سيتي ، على أن إدارة الأزرق السماوي قادرة على شراء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كما أشار في الوقت ذاته إلى أن ميسي وكريستيانو غير مناسبين لفريق مانشستر سيتي، مضيفا بأن مسألة الشراء تخص الأولويات التي يحتاجها الفريق وليس فقط التعاقد مع نجوم كبار.

وقال فيرناندينيو في تصريحات صحفية اليوم: “أعتقد أن مانشستر سيتي بمقدوره شرائهم ولكن هناك أمور أهم من مجرد شراء نجم كبير”.

وكان مانشستر سيتي قد صرف أكثر من 200 مليون يورو في الانتقالات الصيفية السابقة.

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