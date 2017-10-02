فيسبوك تُسلم الكونغرس نسخاً من إعلانات روسية أثّرت على الانتخابات

المواطن - وكالات

قالت شركة فيسبوك إنها تعتزم أن تسلم الكونغرس الأميركي، اليوم الاثنين، نسخاً من نحو 3 آلاف إعلان تقول شبكة التواصل الاجتماعي إن أشخاصاً في روسيا على الأرجح قاموا بشرائها على فيسبوك خلال الأشهر السابقة واللاحقة للانتخابات الأمريكية في 2016.

وفي الشهر الماضي تعهد الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرغ، رداً على دعوات من نواب أميركيين، بتسليم الإعلانات لمحققين بالكونغرس يجرون تحقيقات في تدخل روسيا المزعوم في انتخابات الرئاسة الأميركية، ولكن لم يحدد موعد ذلك.

وقالت فيسبوك، يوم الأحد، إن هذه المواد ستُسلم اليوم الاثنين.

وأصبحت فيسبوك، وهي أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم، منصةً أساسية للإعلانات السياسية على الإنترنت، بسبب العدد الكبير الذي تصل إليه ولأنها تعطي المعلنين قدرات استهداف قوية، ولهذا السبب ربما تملك الشبكة مفاتيح مهمة بالنسبة للمحققين الأميركيين.

وقال مصدر الشهر الماضي: إن فيسبوك قدمت بالفعل معلومات بشأن الإعلانات المرتبطة بروسيا للمحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر، الذي يحقق أيضاً في التدخل المزعوم في الانتخابات.

ونفت موسكو أي تدخل في الانتخابات الأميركية التي جرت العام الماضي، والتي فاز فيها الجمهوري دونالد ترامب على الديمقراطية هيلاري كلينتون.







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