فيسبوك يتخلى عن النظام الآلي لمراجعة الإعلانات

المواطن - وكالات

كشف موقع أكسيوس الأميركي عن نسخة من رسالة إلكترونية أرسلها فيسبوك للمعلنين، تكشف نية شبكة التواصل الاجتماعي للتخلي عن النظام الآلي في مراجعة الإعلانات التي تستهدف المستخدمين، وفقًا لتوجهات السياسة أو الدين أو العرق أو القضايا الاجتماعية؛ إذ سيتم مراجعتها يدويًّا قبل بدء نشرها.

وستؤثر الخطوات التي يتخذها فيسبوك لمكافحة الهجوم الحاد الذي تعرض له بسبب التدخل الروسي في الانتخابات على صميم أعمال الشركة، حيث يفضل المعلنون منصة فيسبوك وينفقون نحو 450 مليون دولار على إعلانات الموقع بفضل سرعة المنصة وكفاءتها، وهو ما يشعرون بالقلق من فقدانه من خلال إدراج المزيد من الإشراف البشري على الإعلانات السياسية قبل بدء بثها.







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