فيسبوك يتيح ميزة جديدة للصفحات والشركات

المواطن - وكالات

بدأ موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بإنعاش ميزة STORIES عبر إتاحتها للصفحات والعلامات التجارية، وذلك بعد رصد عدم استخدامها بشكل كبير من قبل المستخدمين الذين يبلغ عددهم أكثر من 2 مليار شخص حول العالم.

وأكد الموقع أن ميزة STORIES التي تمكن المستخدم من نشر صور ومقاطع فيديو تختفي بعد 24 ساعة فقط، ستكون متاحةً لجميع الصفحات حول العالم خلال الأشهر القليلة المقبلة، سواء على الأندرويد أو IOS، وستكون الميزة متاحةً في البداية للمستخدمين داخل الولايات المتحدة الأميركية.

يذكر أن ميزة STORIES حققت بالفعل نجاحاً كبيراً على تطبيق انستغرام، المملوك لفيسبوك، ولكنها فشلت في تحقيق نفس الصدى على التطبيق الرئيسي للشركة.







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