فيسبوك يخطط لإقناع 2 مليار شخص باستخدام نظارات الواقع الافتراضي

المواطن - وكالات

رغم عدم حماس المستخدمين لشراء نظارات الواقع الافتراضي، إلا أن فيسبوك لا يزال يعتقد قدرته على تحويل الواقع الافتراضي إلى صناعة كبيرة في المستقبل، إذ قال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج على خشبة المسرح خلال مؤتمر Oculus VR السنوي للمطورين الأسبوع الماضي في ولاية كاليفورنيا: “نريد الحصول على مليار شخص بعالم الواقع الافتراضي”.

وبالنظر إلى الوضع الحالي لنظارات الواقع الافتراضي تشير شركة أبحاث كاناليس مؤخرًا أن مليوني سماعة واقع افتراضي فقط تم شحنها عالميًّا في عام 2016، وكان نصيب نظارات Oculus نحو 400 ألف وحدة من تلك الشحنات، لكن هناك عدد من العوامل التي تعتمد عليها فيسبوك لتحقيق أهدافها، والتي نعرضها فيما يلي:

نظارة Oculus Go الجديدة:

ويعد أحدث رهان لشركة فيسبوك هو نظارة Oculus Go التي ستتوفر بسعر 199 دولارًا عند بدء طرحها في الأسواق أوائل عام 2018، وتهدف هذه النظارة الجديدة لملء الفراغ الموجود بعالم النظارات، إذ تجمع بين السعر المتوسط والحجم الخفيف.

وقال هوجو بارا، رئيس Oculus لموقع “بيزنس إنسايدر” البريطاني في مقابلة بعد الكلمة الرئيسية للمؤتمر متحدثًا عن النظارة: “إنها أسهل الطرق للوصول إلى الواقع الافتراضي، ولقد دعمناها بالراحة التي تعد أهم هدف أردنا أن نصل إليه”.

طرق جديدة لبيع نظارات الواقع الافتراضي:

ومهمة قيادة Oculus تقع الآن على عاتق بارا، الذي انضم إلى فيسبوك منذ 6 أشهر، مع استحداث منصب جديد له، وهو “نائب رئيس الواقع الافتراضي” بعد عمله بشركة شياومي وقسم أندرويد بشركة جوجل.

وكانت واحدة من الابتكارات الجديدة التي كشف عنها بارا هي برنامج Oculus للشركات، والذي يسمح للعملاء في المؤسسة بشراء كميات بالجملة من سماعات Oculus للاستخدام التجاري.

وتعمل oculus بالفعل مع شركات مثل سيسكو وأود لاستخدام النظارات في أماكن عملهم، وتتوقع رفع وعى المستهلك العام بعالم الواقع الافتراضي من خلال البرنامج، خاصة أن بعض هذه الشركات تطور تطبيقات للواقع الافتراضي لعملائها، فعلى سبيل المثال، أودي تستخدم سماعات Oculus استعراض عروض السيارات في بعض من تجارها بشكل افتراضي.

وفي الوقت نفسه، ستحاول فيسبوك أيضًا رفع مستوى الوعي بالواقع الافتراضي باستخدام طرق أخرى، إذ ستعقد oculus حملات إعلانية لنظاراتها القادمة GO مع تخفيض سعر نظارة Oculus Tift.

وقال بارا: إن فيسبوك حاليًّا ليس لديها أي خطط لفتح متاجر بيع بالتجزئة، فهو شيء لا تفكر به الشركة في هذه المرحلة، مؤكدة أنها ليست فكرة سيئة على الإطلاق.

وفي الواقع، اختبر موقع فيسبوك فكرة متجر التجزئة في فصل الشتاء الماضي عندما كشفت الشركة عن نظاراتها Oculus Rift في عدد من المتاجر بجميع أنحاء البلاد.

مواجهة المشاكل:

في حين تواجه أوكولوس ضغطًا متزايدًا من المنافسين مثل سوني وHTC، وخضع قسم الواقع الافتراضي أيضًا لسلسلة من المشاكل والمعوقات الخاصة به منذ أن تم الاستحواذ عليه من قبل فيسبوك بمبلغ 2 مليار دولار في عام 2014.

واضطر مؤسس الشركة بالمر لوكي الانسحاب في وقت سابق من هذا العام بعد اكتشاف تمويله سرًّا للإعلانات المضادة لهيلاري كلينتون بالانتخابات عام 2016.

وبصرف النظر عن رحيل لوكي، تعرضت القيادة العليا الأخرى بالكثير من التغييرات الأخرى، إذ تنحى الرئيس التنفيذي بريندان إيرب في ديسمبر 2016، كما غادر جون توماسون، رئيس الواقع الافتراضي المحمول للعمل في أوبر في سبتمبر 2017 بعد أقل من عام على وظيفة. وبالعودة إلى فبراير أيضًا فحكم القضاء بتغريم Oculus 500 مليون دولار لصالح شركة زينايكس مقابل الأضرار التي تسببت بها.







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