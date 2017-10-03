فيسبوك يطلق خاصية جديدة للتأكد من هوية مستخدميه

المواطن - وكالات

في حال نسيت يومًا كلمة المرور لحسابك في فيسبوك.. الموقع سيطلق قريبًا خاصية جديدة تتأكد من هويتك وتساعدك على فتح الحساب.

وبحسب موقع “TechCrunch” التقني، أمس الاثنين، فعملاق شبكات التواصل يختبر حاليًّا هذه خاصية “التعرف على الوجه” على “عدد محدود” من المستخدمين.

وذكر متحدث باسم فيسبوك: “نحن نختبر حاليًّا الخاصية الجديدة على أشخاص يريدون بسرعة وسهولة تأكيد امتلاكهم للحساب”، مشددًا على أنها اختيارية وليست إجبارية.

وتابع أن فيسبوك سيفحص وجه المستخدم الموجود أمام الحاسوب ويقارنه بالصور والفيديوهات الموجودة في الحساب.

وستكون خاصية “التعرف على الوجه” بديلًا عن وسائل أخرى يستعملها فيسبوك للتحقق من المستخدم مثل الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني.







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