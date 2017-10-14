فيس بوك يُطلق ميزة جديدة للجائعين

المواطن - وكالات

كشفت فيس بوك، أمس الجمعة، خدمة جديدة تسمح لمستخدميها في الولايات المتحدة القيام بطلبيات طعام مباشرة عبر شبكة التواصل الاجتماعي.

وأكد نائب رئيس فيس بوك، أليكس هيمل، عبر مدونة الشبكة: “بدأ المستخدمون يلجأون إلى فيس بوك ليقرروا ما عساهم يأكلون بعد قراءة ما كتب عن المطاعم القريبة منهم وما يقول أصدقاؤهم عنها. إننا نسهل المهمة”.

وهذه الخدمة الجديدة “أوردر فود” (أطلب الطعام) تسمح لمستخدمي فيسبوك في الولايات المتحدة بطلب الطعام من سلسلتي مطاعم كبيرتين فضلًا عن مواقع متخصصة مثل “ديليفري.كوم” و “دورداش”.

واختبرت فيس بوك هذه الخدمة منذ العام الماضي، إلا أنها أتاحتها الآن لكل مستخدميها في الولايات المتحدة من خلال الدخول إلى شبكة التواصل الاجتماعي عبر حاسوب، أو تطبيقاتها في نظامي “آي أو إس” و “أندرويد”.







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