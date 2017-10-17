فيصل بن بندر يعزي أسرة آل حزيم الدوسري في المتوفين بحادثة الحريق

المواطن- واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة لأسرة آل حزيم الدوسري في المتوفين من العائلة بحادثة حريق داخل المنزل، وذلك خلال زيارة قام بها لمقر العزاء، مساء أمس.

وسأل الأمير فيصل بن بندر الله- سبحانه وتعالى- أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.

وقد أعرب ذوو المتوفين عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ومشاعره، داعين الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.



رافق سموه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة.







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