فيفا عن روسيا: لا يزال الكثير من أجل المونديال

المواطن - علي الحمداوي

أكد كولن سميث مدير المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أن روسيا تسير طبقاً للخطة المحددة، استعداداً لنهائيات كأس العالم 2018، ولكن لا يزال يتبقى الكثير من العمل أيضًا.

وقال كولن سميث: «في المجمل حالة الاستعداد جيدة، والتخطيط للحدث جيد ويسير حسب الخطة، لا يزال هناك الكثير من العمل خاصة خلال الشهرين، أو الثلاثة المقبلة، من أجل إكمال جميع الأعمال المتعلقة بالبنية التحتية، فيما يتعلق بالإنشاءات وبعض الأعمال التكميلية الأخرى».

وأضاف مدير المسابقات: «المقاولون والمدينة والمنطقة وكل الأطرف المعنية، أوضحوا أنهم قادرون على إتمام العمل في استاد سمارا بحلول نهاية العام، هذا جانب تواجه فيه روسيا ضغطًا في المواعيد، ولابد من الالتزام بالمواعيد».

ولا يزال 4 من 12 استادًا من المقرر أن تستضيف النهائيات العالمية، ولم يتم استخدامها أو تجربتها بعد، علماً بأن منافسات كأس العالم ستقام بين 14 يونيو، و15 يوليو المقبلين.

وستلعب نهائيات كأس العالم 2018، في 12 ملعبًا بـ 11 مدينة تشمل موسكو، وسان بطرسبرج، وكازان، وسوتشي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :