فيفا يفرض عقوبات بالجملة على إيران وقطر

المواطن - علي الحمداوي

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عقوبات مغلظة على الاتحادين الإيراني والقطري، بسبب مخالفتهما للوائح الدولية خلال الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018.

ووقع الاتحاد الدولي غرامة مالية تخطت حاجز الربع مليون دولار على الاتحادين الإيراني والقطري، بسبب إدخال السياسة في الرياضة ورفع لافتات سياسية خلال المباريات الرسمية التي تقع تحت مظلة فيفا.

وأصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي، العقوبات والتي جاءت كما يلي:

إلزام الاتحاد القطري بدفع غرامة مالية قدرها 85 ألف دولار، بسبب رفع الجماهير القطرية لشعارات وصور سياسية خلال المباريات الدولية، بجانب عدم تحلي اللاعبين بالروح الرياضية والخروج عن النص.

وعاقبت لجنة الانضباط اتحاد الكرة الإيراني بمبلغ 195 ألف دولار، بسبب رفع شعارات وصور سياسية خلال المباريات الرسمية، وترديد شعارات ذات طابع ديني.

واستخدمت الجماهير الإيرانية المفرقعات والألعاب النارية داخل الملعب في بعض المباريات علماً بأنها محظورة، بجانب استخدام الجماهير لطائرة دون طيار خلال المباريات.







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