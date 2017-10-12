فينجر: من الممكن رحيل أوزيل وسانشيز عن آرسنال في ميركاتو الشتاء

المواطن ـ وكالات

اعترف الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي بإمكانية رحيل لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل والجناح التشيلي أليكسيس سانشيز في فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير المقبل إذا لم يتوصلا لاتفاق مع النادي بشأن تجديد عقديهما.

وينتهي عقدا أوزيل وسانشيز بنهاية الموسم الحالي مع تزايد الشكوك حول مصيريهما مع الفريق.

وأشار فينجر إلى أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع اللاعبين قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بشأن تجديد عقديهما فإن النادي قد يضطر لبيعهما في يناير تجنبًا لحدوث المزيد من الخسائر المالية.

وأوضح فينجر “في وضعنا الحالي علينا أن نتطرق لكافة السبل”، لكن دون أن يُحدد سقف زمني لإنهاء محاولات تجديد عقد اللاعبين.







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