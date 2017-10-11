في الرياض.. القبض على 7 سرقوا مركبات ومحطات وقود وخطفوا عاملًا

المواطن - الرياض

قبضت شرطة الرياض على 7 أشخاص تورطوا في جرائم سرقة تحت تهديد السلاح.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض بأنه في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لكشف المتورطين في قضايا سرقة المركبات واستخدامها في الاعتداء على العاملين في محطات الوقود والصيدليات والمحال التجارية، فضلًا عن قيامهم باستيقاف المارة وسرقة ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات شخصية تحت تهديد السلاح، أشارت الدلائل إلى تورط تشكيل من 7 أشخاص بالوقوف خلف عدد تلك الجرائم.

وأوضح أن الجهود الميدانية أسفرت عن ضبطهم على التوالي (جميعهم مواطنون في العقد الثاني من العمر)، وبسماع أقوالهم أقروا بارتكاب عدد من حوادث السرقات موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم، وبالرجوع لسجل قيد البلاغات تأكد صلتهم بحادثة سرقة إحدى محطات الوقود شرق العاصمة الرياض.

ولفت إلى أنهم خطفوا أحد العاملين في المحطة واعتدوا عليه وسلبوا مبلغًا ماليًّا كان بحوزته وهاتفه المحمول، فضلًا عن قيامهم بممارسة التفحيط شمال مدينة الرياض على متن مركبة تم سرقتها لهذا الغرض ومجاهرتهم بهذا الفعل من خلال توثيقه ونشره.

وشدد على أنه تم التحفظ على المتهمين وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض حسب الاختصاص، تمهيدًا لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع؛ نظير ما أقدموا عليه من جرائم.







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