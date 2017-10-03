في الرياض.. سقوط خمسيني صدر بحقه 140 حكمًا قضائيًّا

المواطن - الرياض

قبضت شرطة الرياض على خمسيني صدر بحقه 140 حكمًا قضائيًّا بالقبض عليه.

وأكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه بتوجيه ومتابعة كريمة من قبل صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي من ضبط مواطن في العقد الخامس من العمر، سبق وأن صدر بحقه 140 حكمًا قضائيًّا بالقبض عليه جراء مُطالَبته من قبل 5000 شخص نتيجة إبرامه لأكثر من 8400 عقد أقر بصحتها، وقد اختفى عن الأنظار عقب الإفراج المؤقت عنه.

ولفت إلى أنه بعد اتخاذ سلسلة من الإجراءات البحثية والمتابعة المستمرة له أسفرت الجهود عن ضبطه وإيقافه بمركز الشرطة المختص رهن استكمال الإجراءات اللازمة بحقه.







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