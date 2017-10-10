في بلجرشي.. مشاجرة بين 15 طالبًا وإصابة 4 طعنًا والسبب خلافات لفظية

المواطن - أحمد العُمري - الباحة

أصيب 4 طلاب بإصابات متفاوتة ما بين الحرجة والمتوسطة، ظهر اليوم الثلاثاء، إثر اشتباكات يدوية بواسطة سلاح أبيض بين مجموعة من طلاب إحدى المدارس الثانوية بمركز جرد التابع لمحافظة بلجرشي.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة، العقيد سعد بن صالح طراد، أنه في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم الثلاثاء وأثناء قيام دورية مخفر شرطة جَرْد بمهامّ عملها لاحظت تجمع عدد من الطلاب في وضْع اشْتباكات يدوية (مضَارَبة).

وأضاف طراد أنه فور ذلك تم طلب الدعم وفض تلك الاشتباكات التي أَسفرتْ عن حدُوثِ 4 إِصَابات بجرُوح طعنية، منهما إِصابتان حرِجَتان.

وأردف طراد أنه وباستيضاح الوضع تبين أن هذه الاشتباكات كانت بين عدد 15 طالبًا نتيجة خلافاتٍ لفظية حدثت داخل فناءِ المدرسة تطورت فيما بعد لاشتباكات يدوية بواسطة سلاح أبيض (سكين).

وأشار طراد إلى أنه تم إسعاف المصابين بنقلهم لمستشفى العقيق العام، حيث تم معالجة حالتين وتحويل حالتين لمستشفى الملك فهد لسوء حالتهما الصحية.

وأكد طراد أنه تم التحفظ على بقية أطراف الاشتباكات بدار الملاحظة الاجتماعية؛ لاستكمال الإجراءات الأمنية الأولية، وتم إشعار النيابة العامة بذلك.







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