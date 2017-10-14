في تبوك.. محاولة لتهريب 6 آلاف حبة كبتاجون بملابسه الداخلية !

المواطن - واس

أحبط جمرك الدّرة بمنطقة تبوك محاولة تهريب كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت 6,000 حبة، حيث أحبط رجال الجمارك بالمنفذ هذه المحاولة.

وأوضح المدير العام لجمرك الدرة محمد العبوش، أنه قدِمت إلى الجمرك مركبة خاصة، وأثناء إنهاء المراقب الجمركي للإجراءات الجمركية المعتادة، عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت6,000 حبة، كانت مُخبأة مع قائد المركبة أسفل ملابسه الداخلية التي يرتديها بعد ارتداء مشد أسود حول الخصر والركبتين لغرض التمويه، مشيرًا إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبيّن العبوش أن المهربين يسعون دائمًا لانتهاج طرق جديدة لمحاولة تهريب مثل هذه الممنوعات وغيرها، إلا أن منسوبي ومنسوبات الجمارك السعودية في جميع منافذها الجمركية (البرية، الجوية والبحرية) يقفون سدًا منيعًا أمام كل من تسول له نفسه محاولة الإضرار بهذه البلاد.







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