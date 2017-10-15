في حادثة مفجعة.. وفاة والدة منقذ محطة الوقود وأشقائه في حريق منزلهم

المواطن _ خالد عكاش _ الرياض

كشف الدفاع المدني بالرياض تفاصيل الحادث الأليم الذي أودى بحياة عدد من المواطنين، منهم والدة سلطان الدوسري مُنقِذ محطة الوقود بالرياض.

و‏أوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض ‏أن مركز التحكم والتوجيه في الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض تلقى بلاغاً الساعة 7:21 يفيد باندلاع حريق في منزل بحي الملقا، وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والخدمات المساندة للموقع.

وأضافت أنه اتضح أن الحريق اندلع في الصالة بالدور الأرضي منذ وقت مبكّر؛ مما تسبب في تصاعد الأدخنة وتشبعها في كامل المنزل.

وتابعت مديرية الدفاع المدني أن فرق الإطفاء عملت ‏على إخماد الحريق، فيما قامت فرق الإنقاذ بتمشيط الموقع وعثرت على أربع حالات في مواقع متفرقة بالدور الثاني، تم إخراجهم وبالكشف اتضح وفاتهم جراء أدخنة الحريق.

وأشارت إلى أنه تم تسليم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات.

‫واختتم بيان الدفاع المدني بتقديم خالص العزاء وصادق المواساة لذوي المتوفين؛ سائلاً الله جلت قدرته أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان.

الجدير بالذكر أن الشاب سلطان بن حزيم الرجباني كان قبل أيام حديث مواقع التواصل لبطولته في إنقاذ أكثر من 50 شخصاً من حريق كاد أن يلتهمهم في محطة وقود بالرياض.

واليوم استيقظ الدوسري على حادث أليم ذهب ضحيته والدته وأشقاؤه إثر حريق مروع، ولكن هذه المرة اندلع داخل منزلهم.

وكان البطل “الرجباني” قد كُرِّم من أمير الرياض؛ نظير موقفه البطولي في إنقاذ أرواح كانت على مقربةٍ من الموت في محطة وقود بالرياض، وأشاد الجميع بموقفه البطولي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :