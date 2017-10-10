في مصر.. إحباط عمليتي رشاوى وفساد بأكثر من 120 مليون جنيه

المواطن - القاهرة

أحبطت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، اليوم الثلاثاء، عمليتي رشاوى وفساد كادت تكلف خزينة الدولة أكثر من 120 مليون جنيه.

وكشفت الهيئة أنها ضبطت 4 موظفين في مصلحة الجمارك، بينهم 3 مديرين، على خلفية تورطهم مع أحد المستوردين في تزوير وثائق رسمية تثبت قيامه بإعادة تصدير رسائل ملابس وأقمشة وردت للبلاد من جمرك سفاجا بنظام السماح المؤقت، خلافًا للحقيقة.

وتابع أن ذلك أتاح للمستورد جني مبلغ 8.5 مليون جنيه تمثل قيمة التأمين والضمان عن الرسالة دون وجه حق؛ ما أضاع على الدولة مبلغ 25 مليون جنيه تمثل قيمة غرامات واجب سدادها للخزانة العامة. وقررت النيابة المصرية حبس المتهمين على خلفية القضية.

ولفتت هيئة الرقابة الإدارية إلى أنها تمكنت من ضبط شخصين “من المتخصصين في الاستيلاء على ممتلكات الدولة” بعد تزويرهما لوثائق بغرض للاستيلاء على فيلا “خاصة بإحدى الأميرات بمنطقة المعادي مساحتها 1120 مترًا مربعًا القاهرة”.

وتبلغ قيمتها الفيلا 110 مليون جنيه سبق مصادرتها للدولة لصالح الإدارة العامة للأموال المستردة، وفق الهيئة التي ذكرت أنها من ضمن الممتلكات المصادرة من أسرة محمد علي.







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