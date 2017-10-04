في موسكو .. حوار الرؤساء التنفيذيين السعودي الروسي

المواطن - الرياض- تصوير: عبدالله المقبل​

بدأ اليوم في الرياض حوار الرؤساء التنفيذيين السعوديين والروس، لبحث التعاون المشترك وفرص الاستثمار المتبادل بين الجانبين بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا غدًا.

وشملت قائمة للقاء الإعلامي مع أصحاب الأعمال السعوديين في روسيا، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس مجلس الغرف السعودية، والمهندس أمين بن حسن الناصر رئيس شركة أرامكو، والمهندس يوسف بن عبدالله البنيان الرئيس التنفيذي لشركة سابك.

كما ضمت خالد عبدالرحمن العبدالكريم من شركة العبدالكريم القابضة، والدكتور مؤيد بن عيسى القرطاس؛ عضو مجلس الإدارة في كل من بنك الراجحي وشركة الأنابيب الفخارية والصندوق السعودي للتنمية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وعضو اللجنة التنفيذية في مجلس الأعمال السعودي الروسي.

كما ضم المهندس عبد الله بن علي الدبيخي؛ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” عضو اللجنة التنفيذية في مجلس الأعمال السعودي الروسي.







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