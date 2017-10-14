في نجران.. إغلاق 17 مخبزًا مخالفًا للاشتراطات الصحية

المواطن - نجران

أغلقت أمانة منطقة نجران 17 مخبزاً، في عدد من أحياء مدينة نجران، خلال الجولات التصحيحية التي قامت بها الأمانة على المخابز الشعبية لمنع استخدام أكياس البلاستيك غير الآمن لحفظ الخبز.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع، أنه تم الإغلاق الفوري للمخابز المخالفة، وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية بعد رصد وضبط عدد من المخالفات الصحية كاستخدام أكياس البلاستيك في حفظ الخبر بعد إخراجه من الفرن، وعدم وجود رخص للمحال.

ومن جهته، أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل، تكثيف الجولات الرقابية على المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة لتوفر وسائل الخدمات اللازمة للحفاظ على صحة عالية المستوى، وتعزيز الإجراءات الرقابية، وعدم التهاون عند ضبط أي مخالفة لتحقق الجولات هدفها المنشود في رفع المستوى الصحي، داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن ملاحظاتهم من خلال رقم طوارئ الأمانة 940.







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