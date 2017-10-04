في يوم المعلم العالمي: هنيئًا لكم بمهنتكم السامية

المواطن - الرياض

في الخامس من أكتوبر من كل عام تحتفل العديد من دول العالم، من بينها المملكة، بذكرى يوم المعلم الذي يتم تخصيصه لتكريم المعلمين.

وفي بعض الدول يتم اعتبار يوم المعلم عطلة رسمية، في حين تحتفل دول أخرى بهذه المناسبة في أيام العمل.

ومنذ عام 1994، يتم الاحتفال بذكرى باليوم العالمي للمعلمين وهو بمثابة إحياء لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عام 1966 والمتعلقة بأوضاع المعلمين.

وفي بعض يوافق يوم المعلم يوماً آخر غير الخامس من أكتوبر في مناسبات يتم تحديها وفقاً لمناسبات وأعياد محلية، فمثلاً يوافق يوم المعلم في مصر 21 ديسمبر، وفي سنغافورة يوافق يوم المعلم 1 سبتمبر من كل عام.







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