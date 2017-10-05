في 3 أيام.. 188 محضر مخالفة وإغلاق 25 مستودعًا في مكة المكرمة

المواطن - أحمد العُمري - جدة

كشف الدفاع المدني بمحافظة جدة، أعمال المرحلة الأولى لحملة السلامة التي استمرت لمدة 3 أيام، وشملت مستودعات المنطقة الصناعية جنوب المحافظة.

ودشن أعمال الحملة ميدانيًا، مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي، حيث تأتي الحملة ضمن الحملات المجدولة التي ينفذها الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في الإدارات العامة والإدارات بالمحافظات.

وكانت المستودعات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الثالثة للمنطقة الصناعية بجدة هدفًا يسعى الدفاع المدني من خلاله على المسح الوقائي للوقوف على مدى التزام تلك المستودعات بتوفير متطلبات السلامة الوقائية درءًا لأي حوادث حريق قد تحدث لا قدر الله حماية للأرواح والممتلكات.

ووفقًا لمدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد طلال بديوي، أكد أن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ محافظة جدة تابع حملة الكشف الوقائي للسلامة.

وأضاف بديوي أن أعمال الكشف استمرت 3 أيام أثمرت الوقوف على 1200 مستودع للحد من مخاطر الحرائق ونتائجها المؤسفة وتم إشعار وتحرير عدد 188 محضر ضبط مخالفة مع فصل التيار الكهربائي والإغلاق لعدد 25 مستودعًا، وفي نفس الوقت جرى التنبيه على أصحاب تلك المواقع بإزالة المخالفات بشكل فوري.

وشددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة على أنها تعمل وفق حملات مجدولة تسعى من خلالها لتنفيذ اشتراطات السلامة والالتزام باللوائح العامة لها السلامة العامة، وفي نفس الوقت تقدم الشكر لأصحاب المستودعات التي رصدت التزامها بتدابير واشتراطات السلامة وحرصها على جانب الوقاية.







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