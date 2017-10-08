قائد النصر يتأهب للعودة

المواطن - الرياض

واصل المحترف المصري حسام غالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تدريباته اللياقية؛ استعدادًا لدخول التدريبات الجماعية برفقة العالمي.

ويأمل قائد النصر في الدخول بالتدريبات الجماعية للعالمي هذا الأسبوع، استعدادًا لمواجهة التعاون بالدوري السعودي للمحترفين، عقب انتهاء فترة التوقف الدولية الحالية.

ومن المقرر أن يلاقي النصر نظيره التعاون، يوم الأحد المقبل، في الجولة السادسة من دوري المحترفين السعودي 2017- 2018، من عمر البطولة التي يحمل لقبها فريق الهلال.

وفقد النصر حسام غالي، خلال الفترة الماضي عقب تعرضه للإصابة في القدم، ويخوض حاليًّا برنامجه التأهيلي؛ تأهبًا للعودة لصفوف العالمي في المواجهات الرسمية.







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