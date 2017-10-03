قائد قوات الطوارئ الخاصة يرفع شكره للملك على ترقيته لرتبة فريق أول

المواطن - الرياض

رفع قائد قوات الطوارئ الخاصة، الفريق أول خالد الحربي، الشكر على ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بترقيته لرتبة “فريق أول”، مشددًا على أنه زاده شرفًا السلام عليه، وأن يتقلد هذه الرتبة من يده الكريمة، والتي تضيف له تكريمًا يضاف إلى ما أولاه ولاة الأمر من ثقة؛ مما جعله يبتهل إلى الله سبحانه بأن يكون محل ثقتهم.

ودعا الفريق الحربي الله، أن يكون سلمًا على من سالمهم وعدوًّا لمن عادهم، مضيفًا: “لا يفوتني في هذا المقام أن أذكر أصحاب الأيادي البيضاء ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وسمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، فمنهم نستمد بعد الله- سبحانه- القوة وسداد الرأي والمعونة.

وختم بقوله: “دمتم للإسلام والمسلمين ذخرًا ولاة أمرنا، ودمت يا وطني شامخًا بعز وفخر”، قائلًا: “وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه”.







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