قائد مدرج النصر يوجه رسالة إلى جوستافو كوينتيروس

المواطن ـ محمد سلام

حرص قائد مدرج نادي النصر، فهد الحزيم، على مقابلة مدرب النصر الجديد، جوستافو كوينتيروس، وذلك عقب نهاية تمرين اليوم الأول للمدرب الأرجنتيني برفقة العالمي.

وقام الحزيم بعد نهاية تمرين اليوم بتقديم تيشيرت النصر للمدرب جوستافو باسم جماهير النصر، كتب عليه: “الجمهور يثق بك”، وأبلغ المدرب بطموحات الجماهير العاشقة للعودة بالنصر إلى منصات الذهب من جديد، وأن الجماهير ستكون دائمًا في الموعد خلف النصر في كل وقت.

وكان الأرجنتيني جوستافو كوينتيروس، المدير الفني لنادي النصر، قد التقى مع لاعبي الفريق النصراوي قبل الإشراف على أول تدريباته مع النصر مساء اليوم الأربعاء.

ونشر حساب النصر الرسمي على موقع “تويتر” صور لقاء المدرب كوينتيروس مع اللاعبين، وقال: “مدرب النصر الجديد جوستافو كوينتيروس يلتقي بلاعبي العالمي قبل إشرافه على أول تدريباته مع النصر مساء اليوم الأربعاء”.

وسيقود كوينتيروس النصر خلفًا للبرازيلي ريكاردو غوميز، والذي تم الاستغناء عن خدماته مؤخرًا بسبب سوء النتائج التي حققها برفقة الفريق العاصمي في الدوري السعودي للمحترفين.







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