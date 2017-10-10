قائمة اغتيالات حوثية سرية لقيادات عسكرية موالية للمخلوع صالح

المواطن - وكالات

كشفت مواقع إلكترونية يمنية، أن الحوثيين يعدون قائمةَ اغتيالات سرية بأسماء قيادات عسكرية موالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وبحسب المواقع، تضم القائمة أسماء لقيادات عسكرية من الصف الأول والثاني يستهدفها الحوثيون لقصقصة أجنحة صالح والقضاء على نفوذه وإنهاء مرحلته بعد مرور ثلاث سنوات على الانقلاب.

ولا تقتصر قائمة الأسماء فقط على قادة قوات صالح في صنعاء، وإنما تشمل قياديين من مختلف الوحدات والدوائر العسكرية في جميع المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

هذه الحملة شملت اعتقال مدير دائرة الضباط في وزارة دفاع الانقلابيين اللواء قائد العنسي، بعد رفضه التوقيع على ترقية 13 ألف مسلح من عناصر الحوثي.







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