قبل الإقالة.. الرائد مع روابح.. 4 خسائر ونقطة من أصل 15

المواطن - الرياض

أكد عبد العزيز التويجري، رئيس مجلس إدارة نادي الرائد، أن إقالة توفيق روابح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ستكون خلال ٤٨ ساعة، عقب الخسارة أمام الأهلي.

وحول إمكانية التعاقد مع سامي الجابر، المدير الفني السابق للشباب، قال رئيس الرائد: «سامي الجابر لن يكون المدرب القادم».

وتغلب الأهلي على ضيفه الرائد بنتيجة 5 أهداف مقابل 3 أهداف، في لقاء أقيم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2017- 2018.

ولعب الرائد تحت قيادة مدربه الجزائري 5 مباريات، خسر في 4، وتعادل في الجولة الرابعة أمام التعاون 1-1، وتلقت شباكه 13 هدفاً في حين أحرز لاعبوه 8 أهداف، ويقبع حالياً في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.







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